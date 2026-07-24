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НовостиПроисшествия24 июля 2026 8:05

В Светлом «Мерседес» столкнулся с питбайком, за рулем которого был подросток

Пострадавшему 14 лет
Александр КАТЕРУША

В Светлом «Мерседес» столкнулся с питбайком, за рулем которого был 14-летний подросток. О ДТП, которое произошло в четверг, 23 июля около 17:45 на улице Судостроительной, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

За рулем автомобиля находился 57-летний водитель, который, по предварительным данным, при повороте не предоставил преимущество в движении питбайку, двигавшемуся во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летний байкер получил травмы и был доставлен в больницу.