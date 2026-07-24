Беспрозванных принял участие в торжествах ко Дню Военно-морского флота России

. Фото: правительство Калининградской области.

В минувший четверг, 23 июля, в Балтийском Доме офицеров прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно морского флота РФ. В них принял участие губернатор Алексей Беспрозванных, который посетил выставку картин, провел встречу с офицерами, мичманами, старшинами, матросами и ветеранами флота. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Беспрозванных вручил медали к 80 летию Калининградской области отличившимся морякам Балтийского флота. Отдельные слова благодарности глава региона сказал опытным ветеранам.

Балтийский флот ВМФ России – разновидовое оперативно стратегическое объединение: в его составе – корабли различных классов, подводные лодки, морская авиация, силы ПВО, береговые и сухопутные войска. Флот пополняется современными кораблями – корветами, малыми ракетными кораблями, авиацией и робототехническими комплексами, ведется модернизация существующего состава.