Калининградец Анатолий Белоглазов возглавит сборную России по женской борьбе

Сборную России по женской борьбе возглавит Анатолий Белоглазов, уроженец Калининграда, советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.

О назначении именитого спортсмена старшим тренером женской сборной России накануне заявил председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Анатолий Белоглазов – Олимпийский чемпион 1980 года по вольной борьбе. Он также был первым борцом, выигравшим три чемпионата мира в трех разных весовых категориях. Завершив спортивную карьеру, начал тренерскую карьеру. В 1988 году на Играх в Сеуле под его руководством Сергей Белоглазов завоевал свою вторую золотую олимпийскую медаль. В 1990-е тренировал олимпийские сборные Канады и Австралии. После этого работал в российской сборной, был старшим тренером юниорской команды страны.