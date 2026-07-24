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НовостиПроисшествия24 июля 2026 9:19

В Неманском районе задержали подозреваемых в разбое

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

Вечером 21 июля в поселке Красное село трое вооруженных битами мужчин напали на местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Инцидент произошел на автобусной остановке. Избитого 39-летнего мужчину довели до дома и под угрозами потребовали выдать им крупную сумму.

Не получив желаемого, налетчики вынесли со двора сварочный аппарат, шлифовальную машинку, бензопилу и велосипед. Материальный ущерб превысил 150 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности троих нападавших. Из задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Задержанными оказались ранее судимый 56-летний житель поселка Лунино и двое его 18-летних подельников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».