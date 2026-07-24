Калининградец пытался сжечь сожительницу

В Калининграде полицейские задержали местного жителя, который пытался убить сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в квартире на улице А.Невского. По предварительным данным, между 37-летним мужчиной и 29-летней потерпевшей возникла ссора во время распития спиртного. В ходе перепалки мужчина облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Находившийся рядом гость, сумел потушить пламя.

Калининградка не стала обращаться за помощью, опасаясь дальнейшей расправы со стороны сожителя. Участковые узнали об этом во время профилактической беседы с женщиной.

Выяснив обстоятельства произошедшего, они доставили потерпевшую в больницу, приняли заявление и установили местонахождение злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело.