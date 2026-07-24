В Калининград приехали библиотекари из десятков регионов России и Белоруссии

В Калининградской областной юношеской библиотеке им. В. Маяковского открылся IV международный форум молодых библиотекарей «Молодость – это время поиска». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цель форума – развитие компетенций молодых специалистов, обмен опытом, внедрение современных практик и формирование профессионального сообщества.

Идея мероприятия возникла в 2023 году, объявленном в России Годом педагога и наставника, как площадка для поддержки молодых библиотекарей, передачи опыта и поиска новых подходов к развитию библиотечной деятельности.

«Особенно символично, что форум проходит в год празднования 80 летия образования Калининградской области. Программа форума охватывает самые актуальные вопросы: от формирования краеведческих фондов и развития библиотечных музеев до использования искусственного интеллекта и современных игровых технологий в работе с молодёжью. Убеждён, что дискуссии, мастер классы и проектные сессии дадут вам новые идеи и инструменты, которые вы сможете применить в своих библиотеках» – отметил министр по культуре и туризму Андрей Ермак, приветствуя участников.

В 2025 году форум впервые приобрел международный статус, объединив специалистов более чем из 20 регионов России и Беларуси. В 2026 году география проекта продолжила расширяться.