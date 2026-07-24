В регионе стартовало голосование за инициативные проекты по благоустройству

Жители Калининградской области могут определить приоритетные объекты благоустройства – от детских площадок до парковых зон. Голосование продлится до 11 августа на платформе обратной связи портала «Госуслуги» .

В нем участвуют 43 инициативы, поступившие от граждан из 16 муниципалитетов.

Напомним, с 19 мая по 16 июля каждый желающий смог направить свои предложения через специализированную платформу обратной связи портала «Госуслуги».

Среди поступивших инициатив – проекты, направленные на решение приоритетных для людей задач в сфере благоустройства: строительство и модернизация детских и спортивных площадок, ремонт придомовых территорий и пешеходных зон, озеленение и реновация парков, скверов, а также создание мест для отдыха.

У каждого пользователя есть возможность отдать голос сразу за два проекта.

По итогам голосования проекты-лидеры получают дополнительные баллы в областном конкурсе инициативного бюджетирования и уже в этом году могут быть реализованы за счет местных и регионального бюджетов.