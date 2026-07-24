В Багратионовске при опиловке деревьев погиб рабочий

Накануне в Багратионовске погиб рабочий при опиловке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. ЧП произошло в парке на улице Фатыха Карима.

По предварительным данным, 52-летний мужчина производил опиловку деревьев с использованием альпинистского снаряжения. В ходе работ он упал с высоты, получил смертельные травмы, от которых умер на месте.

Для установления точной причины смерти назначена судебно медицинская экспертиза. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение. Кроме того, по данному факту будет дана оценка исполнению законодательства.