Власти предусмотрели 750 млн рублей на модернизацию мест накопления отходов

До конца 2028 года на модернизацию мест накопления твердых коммунальных отходов в бюджете предусмотрено порядка 750 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уже в этом году в муниципалитетах оборудуют более 1 000 контейнерных площадок и закупят 2 500 новых контейнеров. К 2028 году планируется обновить порядка 4 000 контейнеров и 2 800 контейнерных площадок по всей области.

Кроме этого, для обеспечения оперативной обратной связи с населением региональный оператор внедрил специальный чат-бот, который уже интегрирован более чем в 6 000 общедомовых чатов.

Цифровой помощник позволяет жителям мгновенно сообщать о фактах невывоза мусора или переполнения контейнеров – информация автоматически передается напрямую специалистам «ЕСОО» для незамедлительного принятия мер.