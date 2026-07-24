Минэнерго: В Калининградской области стабилизировалась ситуация с топливом

В ряде российских регионов стабилизировалась ситуация с обеспечением топливом. Там отмечается увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан. Нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях. Это стало возможным благодаря мерам, принятым правительством Российской Федерации, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, и решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей», – сказал глава ведомства.

В министерстве отметили, что обеспечение выработанных решений и рекомендаций находится в ведении региональных властей. Также региональными властями, исходя из актуальной обстановки, могут вводиться временные ограничительные меры, направленные на наиболее эффективное обеспечение граждан и бизнеса моторным топливом.

При этом, объемы и порядок реализации топлива на АЗС определяется руководством регионов самостоятельно.