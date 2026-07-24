Жителя Гусева лишили водительских прав из-за болезни

Некоторое время назад житель Гусева заехал на территорию Краснознаменского района и совершил там некое противоправное деяние.

В ходе проверки прокуратура установила, что мужчина страдает заболеванием, являющимся противопоказанием для управления автомобилем. А это, в свою очередь, создает угрозу безопасности дорожного движения и может стать причиной ДТП.

Прокурор района обратился в суд с иском о прекращении права управления транспортным средством.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме, ответили в пресс-службе надзорного ведомства.