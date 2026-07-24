В Гусеве соседи судятся из-за агрессивно растущих деревьев

В суд Гусева поступил иск от местного жителя к владельцам смежного земельного участка. Причиной спора стали зеленые насаждения, высаженные вдоль общего забора.

Горожанин заявил, что сирень и девичий виноград, растущие на участке ответчиков, обладают агрессивной корневой системой. Корни растений распространились на его территорию, повреждая фундамент дома и мешая росту его собственных культур.

Кроме того, истец пожаловался на засилье сорной травы которая уже добралась до отмостки строения. Поскольку досудебные попытки урегулировать конфликт и удалить проблемную растительность не увенчались успехом, заявитель просит суд обязать соседей в течение 10 дней после вынесения решения пересадить куст сирени на метр от границы, а также выкорчевать девичий виноград и вьюнок.

Также заявлены требования о взыскании судебных расходов. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 13 августа.