Москвич потребовал от калининградца вернуть ему 4,6 млн рублей за пневматические винтовки

В конце 2023 года житель Калининградской области предложило москвичу покупать у него пневматические винтовки и запчасти к ним. Стороны ударили по рукам, между ними сложились нормальные деловые отношения: товар поступал в оговоренные сроки, как и оплата.

Спустя полгода поставки товара стали нерегулярными, между сторонами начались трения. Закончилось все полным прекращением поставок и взаимными претензиями.

Теперь москвич требует вернуть ему 4,6 млн рублей, которые он заплатил за винтовки. Дело рассматривает Гвардейский районный суд.