Калининградца арестовали на 10 суток за символику американской соцсети

Жителя Калининграда привлекли к административной ответственности за публичную демонстрацию символики социальных сетей американской компании, которая признана запрещенной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

1 июля мужчина на своей странице в «ВКонтакте», в публичном канале Телеграм, а также в двух социальных сетях, признанных экстремистскими организациями и запрещенными на территории РФ, разместил видеоматериал, в котором публично демонстрировал символику продуктов социальных сетей американской холдинговой компании.

В ходе судебного заседания мужчина вину не признал, заявив, что намерен баллотироваться в депутаты и предположил, что привлечение к ответственности направлено на недопущение его политической деятельности.

Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.