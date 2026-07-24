Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 13:27

В прокуратуре сообщили о снижении групповой преступности в Калининградской области

Да и в целом стало меньше преступлений
Виктор Сергеев

За шесть месяцев 2026 года в Калининградской области зарегистрировали 5160 преступлений, что на 11,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Также в этом году снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также групповая преступность.

Всего с участием прокуроров в судах области рассмотрено 1270 уголовных дел в отношении 1341 лица.

С начала года прокуроры также вскрыли свыше 500 коррупционных нарушений, по материалам проверок возбуждено 4 уголовных дела. В суды направлены иски о взыскании более 60 млн рублей ущерба от коррупционных действий.