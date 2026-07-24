В Пионерском женщина обокрала квартиру

В Пионерском сотрудники полицию задержали подозреваемую в квартирной краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, 45-летняя горожанка гостила у знакомого. Когда мужчина вышел из квартиры, она забрала портмоне, в котором находилось 160 тысяч рублей и скрылась.

Спустя некоторое время мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию. Женщина созналась в содеянном и добровольно выдала 46 тысяч рублей, пояснив, что остальное потратила на алкоголь в других компаниях и увеселительных заведениях.

На нее завели уголовное дело.