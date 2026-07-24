В Светлогорске на несколько дней меняется схема парковок и проезда велосипедов

С 15 часов 24 июля в Светлогорске на время проведения «Голосящего КиВиНа» меняется схема парковок и проезда велосипедов. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

До 24:00 27 июля автомобили можно парковать на улицах:

- Ленина: с левой стороны от улицы Штрауса до Калининградского проспекта;

- Октябрьская: с правой стороны от улицы Динамо до Гагарина;

- Динамо: с левой стороны от улицы Ленина до смотровой площадки;

- Подъезд к театру эстрады «Янтарь-холл»: с правой стороны от улицы Динамо до «Янтарь-холла».

Кроме этого, с 6:00 24 июля до 24:00 27 июля по велополосам будет запрещено движение велосипедистов на улицах:

- Ленина – от Калининградского проспекта до театра эстрады «Янтарь-холл»;

- Октябрьская – от улицы Динамо до Гагарина.