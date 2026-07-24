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НовостиОбщество24 июля 2026 14:55

С начала года из области экспортировали свыше 110 тыс тонн зерна

Все партии прошли контроль
Виктор Сергеев

С начала 2026 года из Калининградской области экспортировали свыше 110 тысяч тонн зерновой продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росприроднадзора.

Зерно отгружалось в Сербию, ОАЭ, Камерун, Конго, Нигерию и Ливан.

В Сербию и Ливан было отправлено 42,7 тыс. т продовольственной кукурузы, в Конго и Камерун — 30 тыс. т продовольственной пшеницы, в ОАЭ и Нигерию — 38 тыс. тонн продовольственной пшеницы.

Все экспортные партии прошли карантинный фитосанитарный контроль. Лабораторные экспертизы подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов в продукции и ее соответствие требованиям стран-импортеров.