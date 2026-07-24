В кампусе БФУ им. Канта начали устанавливать светопрозрачный купол

На корпусе Высшей школы философии, истории и социальных наук, который возводится на базе кампуса «Кантиана» в Калининграде, начались работы по установке светопрозрачного купола. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Светопрозрачный купол, который накроет атриум, будет состоять из 536 стеклопакетов, установленных на металлический каркас общим весом около 240 тонн. Для этого применена современная самонесущая пространственная система, которая сочетает высокую несущую способность, малый собственный вес и архитектурную выразительность.

Такая конструкция равномерно распределяет нагрузку на здание и позволяет создать светлое открытое пространство.

Сейчас смонтировано около 38% металлического каркаса, полностью завершить работы планируется осенью 2026 года