В Калининграде на рынке на ул. Горького нашли мясо без маркировки

В Калининграде Россельхознадзор выявил нарушение при продаже мясной продукции на рынке на улице Горького, 195. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили в холодильнике мясные полуфабрикаты и тушки курицы. При этом, мясо было без маркировочных этикеток, на которых размещается информации о партии, дате изготовления, сроке годности и производителе.

Не нашлось информации о происхождении мяса в специальной информационной системе.

Владельцу торговой точки объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.