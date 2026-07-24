В Калининграде определили победителя регионального этапа конкурса «Лучший по профессии»

Соревнования для ветеранов специальной военной операции, работающих по широкому кругу гражданских профессий и специальностей, прошли на этой неделе. Участие в конкурсе в рамках национального проекта «Кадры» приняли четыре жителя региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Номинация «Второй старт» проводится для ветеранов СВО, которые вернулись в свою профессию, либо нашли новое дело. Участники рассказывали о себе, готовили ролики, презентации, выполнили тестовое задание по охране труда. В ходе соревнования их поддерживали семьи, коллеги. Финалист представит регион в федеральном этапе конкурса, который пройдет в начале октября в Самарской области», – сообщила заместитель министра социальной политики Виолетта Лёвина.

Победителем стал продавец-консультант «Бауцентр Рус» Вячеслав Агапитов. Его стаж в профессии составляет 8 лет. Вячеслав был мобилизован осенью 2022 года. После ранения и контузии служил в медслужбе до 2024 года.