Калининградцев ждет умеренно теплая суббота

Умеренно теплый день хорош для активного отдыха. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начинаем наш новостной день прогнозом от специалистов из группы «Погода и метеоявления в Калининградской области».

После по летним меркам довольно прохладной (+10-15 по Цельсию) ночи нам обещают теплое утро: до +18...+20°С без существенных осадков (дожди, да и то местами и небольшие, возможны лишь на севере региона - в Зеленоградском, Полесском и Славском округах.

Днем температура воздуха поднимется до +20...+22°С, будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков, ветер слабый или умеренный. А вот вечером, как солнце закатится, вновь похолодает до +15...+18°С.