Под Калининградом скутер столкнулся с автомобилем

После столкновения легковушка съехала в кювет. Фото: УГИБДД Калининградской области.

В региональном Управлении ГИБДД сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия 24 июля в 16:32 на 13-м километре дороги «Калининград - Мамоново».

Как выяснилось, водитель скутера «Альфа» при выполнении поворота налево почему-то решил не занимать предварительно крайнее левое положение, а выполнить маневр моментально. Это оказалось полной неожиданностью для водителя автомобиля «Киа», который не успел ни затормозить перед неожиданно возникшим впереди препятствием, ни объехать его. После столкновения скутер оказался на асфальте, а «Киа» - в придорожном кювете.

- Оба водителя транспортных средств направлены в медицинское учреждение, - подвели итоги инцидента в Госавтоинспекции. - Проводятся необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.