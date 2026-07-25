Едва не утопивший подростков московский блогер попал под «уголовку»

Получите, распишитесь! Теперь московскому приколисту будет явно не до смеха. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области.

Скандальная история с покатушками по Преголе столичного блогера, едва не утопившего юных спортсменов, получила закономерное развитие.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР в отношении 29-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Что может грозить фигуранту лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

- По версии следствия, 29 июня подозреваемый, управляя арендованным маломерным судном с двумя пассажирами на борту, грубо нарушил общественный порядок и требования безопасного судовождения, - рассказали правоохранители. - Осуществляя видеосъемку, он выполнял маневры на высокой скорости, поднимая волны. В результате была создана реальная угроза жизни и здоровью несовершеннолетних воспитанников спортивной школы по водным видам спорта, проводивших тренировку на байдарках и каноэ.

Один из подростков не смог сохранить равновесие и опрокинулся в воду. Его спасли, но мама мальчика решила не оставлять это просто так, а пошла на личный прием к руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте с заявлением о привлечении нарушителя к ответственности. Соответствующее поручение было руководителем дано.

Шутника-блогера 24 июля задержали в аэропорту «Шереметьево», не позволив улететь в Киров. Подозреваемого намерены доставить в Калининград для проведения следственных действий.