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НовостиПроисшествия25 июля 2026 8:12

Калининградец присвоил чужой кошелек и заработал срок

Решивший погулять на «легкие» деньги молодчик стал фигурантом уголовного дела
Игорь ОРЕХОВ
Да-да, именно столько - пять лет лишения свободы может грозить за невозврат чужого кошелька.

Да-да, именно столько - пять лет лишения свободы может грозить за невозврат чужого кошелька.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Гурьевске 62-летний местный житель, находясь в продуктовом магазине по улице Школьной, обронил кошелек с деньгами и документами. Пропажу не заметил, зато ее зорким оком углядел другой горожанин. Возвращать законному владельцу даже не подумал, а вместо этого принялся тратить чужие деньги на себя, любимого. «Освоил» 8 300 рублей. Мог бы и больше, но не успел – задержали оперуполномоченные местного угрозыска.

Теперь к своим 32-м вор может прибавить еще 5 – но уже в местах, не столь отдаленных. Уголовное дело по статье «Кража» возбуждено.