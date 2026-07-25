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НовостиОбщество25 июля 2026 10:10

В правительстве области отчитались о борьбе с браконьерами

За последние шесть месяцев животному миру региона нанесен миллионный ущерб
Игорь ОРЕХОВ
Инспекторы Росохотнадзора на страже природы.

Инспекторы Росохотнадзора на страже природы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, общая сумма ущерба, причиненного животному миру в результате выявленных за отчетный период нарушений, за первое полугодие 2026-го составила порядка 1 миллиона рублей.

В течение этого времени инспекторами охотнадзора было возбуждено и рассмотрено 87 дел об административных правонарушениях.

- Но помимо административной практики ведется активная работа по выявлению уголовно наказуемых деяний, - добавили в ведомстве. – Так, в правоохранительные органы направлен материал по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная охота».

Кроме того, в ходе контрольно-рейдовых мероприятий инспекторами были изъяты запрещенные орудия добычи: по одной единицы гладкоствольного охотничьего и пневматического оружия, а также 14 запрещенных самоловов (петель).

Специалисты ГКУ КО «Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области» продолжают работу в усиленном режиме.