В правительстве области отчитались о борьбе с браконьерами

Инспекторы Росохотнадзора на страже природы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, общая сумма ущерба, причиненного животному миру в результате выявленных за отчетный период нарушений, за первое полугодие 2026-го составила порядка 1 миллиона рублей.

В течение этого времени инспекторами охотнадзора было возбуждено и рассмотрено 87 дел об административных правонарушениях.

- Но помимо административной практики ведется активная работа по выявлению уголовно наказуемых деяний, - добавили в ведомстве. – Так, в правоохранительные органы направлен материал по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная охота».

Кроме того, в ходе контрольно-рейдовых мероприятий инспекторами были изъяты запрещенные орудия добычи: по одной единицы гладкоствольного охотничьего и пневматического оружия, а также 14 запрещенных самоловов (петель).

Специалисты ГКУ КО «Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области» продолжают работу в усиленном режиме.