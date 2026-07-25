Калининградская «Мечта» признана опасной

Не все так безмятежно, как выглядит внешне. Фото: администрация Калининграда.

Штормовые ветра и близость к заливу названы теми причинами, по которым на карьере «Мечта» в Калининграде вывесили черный флаг. Как надеются в горадминистрации, временно.

- Это значит, что купаться в водоеме пока запрещено, - подверждают чиновники. – Но просто загорать рядом с ним можно. Летом мы регулярно заказываем в Роспотребнадзоре анализы воды со всех официальных пляжей. Перед началом купального сезона для «Мечты» все было в норме, но в пробах от 20 июля санитарные врачи выявили превышения по ряду микробиологических показателей.

На всякий случай решено еще раз обследовать береговую черту карьера на предмет незаконных выпусков, хотя, вроде как, их там никогда не было. Власти обещают сразу же оповестить население, как только вода в «Мечте» вновь станет пригодной для купания. И напоминают, что в прошлом году черный флаг висел там с 30 июня по 29 июля.