На Балтфлоте прошли учения «антидиверсантов»

Быстроходный катер настигнет любого врага. Фото: пресс-служба Балтфлота.

В отряде противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы проведена комплексная тренировка.

Как сообщила пресс-служба Балтийского флота, экипажи патрульных катеров отработали задачи по высадке десанта на ходу и ориентированию с использованием средств движений в условиях ограниченной видимости. Кроме того, были выполнены практические стрельбы по имитированным морским скоростным и воздушным целям.

Затем с катеров были осуществлены профилактические гранатометания с применением как стационарных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплексов, так и ручных противодиверсионных гранатометов. И наконец, экипажи катеров огнем из крупнокалиберных пулеметов уничтожили имитируемую морскую плавающую мину.