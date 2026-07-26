Полномочный представитель президента поздравил калининградцев с Днем ВМФ

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Сегодня наша страна отмечает Днем Военно-морского флота. Поздравление с праздником опубликовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Игорь Руденя.

«Поздравляю адмиралов, офицеров, мичманов, матросов, ветеранов и семьи военных моряков с Днем Военно-Морского Флота России! – говорится в тексте. - Северо-Западный федеральный округ неразрывно связан с историей и развитием нашего флота. В современных условиях геополитического противостояния роль Военно-Морского Флота как гаранта национальной безопасности России многократно возросла. Наша ракетно-ядерная мощь остается надежным щитом, сдерживающим агрессивные замыслы противника. На флоте служат люди особой закалки, истинные патриоты Отечества. Ваш ежедневный мужественный труд – это залог безопасности страны и важнейший вклад в нашу общую победу».

Игорь Руденя пожелал успехов в боевой подготовке, уверенного освоения новейшей техники и дальнейшей доблестной службы на благо России.