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НовостиОбщество26 июля 2026 12:39

В Советске ветерану Великой Отечественной войны исполнился 101 год

В 1995 году Роза Даниловна переехала в Калининградскую область
Виктор Сергеев

В субботу, 25 июля, день рождения отметила труженик тыла, жительница Советска Роза Даниловна Героева. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Роза Даниловна родилась в Свердловской области. В годы Великой Отечественной войны изготавливала отражатели для самолётов и призмы для танков на заводе. Работала на предприятии до его закрытия в 1953 году, пройдя трудовой путь от станочницы до мастера производства.

Долгое время жила в Казахстане, работала почтальоном, помощником повара, сторожем. Трудовой стаж Розы Даниловны – 46 лет. Она отмечена почётным званием «Ветеран труда».

В 1995 году Роза Даниловна переехала в Калининградскую область. У нее – две дочери, трое внуков и внучка, пятеро правнуков и три правнучки.