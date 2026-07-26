В правительстве сообщили, сколько калининградцев работают в сфере торговли

В Калининградской области в сфере торговли работают более 100 тысяч человек, что составляет 20 процентов от всех численности занятых в экономике. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам 2025 года оборот розничной торговли в Калининградской области по составил 404,7 млрд рублей, что на 6,7 процентов больше, чем в 2024 году. При этом, оптовая торговля выросла еще больше – на 23,6 процентов. Также отмечается рост продаж через интернет.

На торговые сети по-прежнему приходится немногим более 40 процентов совокупного оборота всей розничной торговли региона.

«Инфраструктурное развитие торговых сетей, дискаунтеров и формата «магазин у дома» позитивно отражается на расширении доступного ассортимента товаров и создании новых рабочих мест. В то же время по итогам 2025 зафиксирован прирост объектов малой розницы. В регионе сейчас работают более двух тысяч нестационарных торговых объектов: это киоски, павильоны, палатки. Плюс – 108 автолавок, автомагазинов и других мобильных торговых объектов», – сообщила вице-премьер Вероника Лесикова.