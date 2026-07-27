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НовостиОбщество27 июля 2026 6:35

В понедельник в Калининграде будет лить дождь, ветер усилится

После комфортных выходных вновь пришла непогода
Александр КАТЕРУША

В понедельник, 27 июля, в Калининградской области ждем сырую погоду, днем всего +17...+19°C, облачно с прояснениями. Сегодня ожидается усиление ветра, которое сохранится с периодическими осадками до вторника. И только в среду вернется комфортная сухая погода.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в Калининграде, на западе региона и побережье мощная кучево-дождевая облачность с локальными грозами будет наблюдаться сегодня до 13-15 часов, на востоке региона до 16-17 часов.

Ветер днем усилится до 7-13 м/с, в порывах до 14-15 м/с (у побережья до 16-18 м/с). Некоторые модели дают прогноз с риском шквалов до 15-20 м/с, локального выпадения града диаметром до 1-2 сантиметров.