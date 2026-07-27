Телебашню Калининграда на одну ночь подсветят оранжевым – в честь Международного дня тигра. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Калининградский ОРТПЦ».

В среду, 29 июля, телебашня станет рыжей, на ней пустят надписи: «Международный день тигра!», «РТРС-25 лет!» в поддержку акции Центра «Амурский тигр». Подсветка будет работать с 29 июля 20:00 до 30 июля 07:00.

Международный день тигра отмечают ежегодно 29 июля с 2010 года, чтобы привлечь внимание общества к проблеме исчезновения тигров и мерам по их защите.