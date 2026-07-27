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НовостиОбщество27 июля 2026 7:52

Калининградцы за неделю обогатили мошенников на 13,7 млн рублей

Жертвами аферистов стали 12 человек
Александр КАТЕРУША

Жители Калининградской области продолжают попадаться на уловки мошенников. Только за минувшую неделю аферисты обманули 12 человек, которые отправили преступникам более 13,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что больше всех – свыше 4,1 млн рублей –перевела мошенникам пенсионерка из Краснознаменска, ее обманули по схеме, связанной с «декларированием» сбережений.

В числе жертв оказались также студент и пенсионеры, сотрудник охранной фирмы, мастер управляющей компании и аналитик предприятия, официант из Калининграда и другие доверчивые горожане.