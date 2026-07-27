Дом-музей Германа Брахерта переходит на режим работы без выходных

Дом-музей Германа Брахерта работает с августа будет работать без выходных – до 31 сентября. Об этом сообщается на страничке музея в «ВК».

Посетить музей можно ежедневно с 10 до18 часов.

Напомним, место, где знаменитый восточнопрусский скульптор жил и творил в течение одиннадцати лет (с 1933 по 1944 гг.), можно посетить по адресу: Светлогорск, ул. Токарева, д. 7.

Художник создал свыше 20 монументальных скульптур, украшавших Кёнигсберг и провинцию, ряд портретов, оригинальные рельефы и медные гравюры, большое количество медалей из бронзы, работал с янтарем.