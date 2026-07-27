Калининградские контрабандисты пытались переправить в Литву 6,5 тыс пачек сигарет на надувных шарах

. Фото: отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

В Калининградской области задержали контрабандистов, которые пытались переправить через границу в Литву 6,5 тыс пачек сигарет на надувных шарах. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба областной таможни.

Известно, что сигареты были белорусского производства и без акцизных марок. Для переправки злоумышленники собирались использовать метеошары. Пачки с куревом преступники сложили в картонные коробки, которые оснастили GPS-датчиками для отслеживания места приземления. Контрабандисты приехали в лес у границы, рассчитали направление ветра и даже атмосферное давление.

. Фото: отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

Операции помешали калининградские таможенники, обнаружившие мужчин и уже готовые к отправке шары, а также микроавтобус, в нем лежали газовые баллоны для заправки шаров.

Общая стоимость обнаруженных сигарет составила почти 1 млн рублей. Заведено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.