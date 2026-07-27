Под Калининградом чемпион мира по шахматам провел сеанс единовременной игры с желающими

Фото минсельхоза региона.

Гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин побывал в Гвардейском районе на территории местного декоративного питомника, где провел сеанс единовременной игры с калининградцами. О спортивной акции сообщает минсельхоза региона.

Специально для мероприятия была создана Аллея шахмат под открытым небом. Участвовали в игре более 100 членов Федерации шахмат самых разных возрастов. Турнир посвятили 80-летия образования Калининградской области.

В церемонии приняли участие глава минсельхоза области Артем Иванов и министр спорта Наталья Ищенко, другие гости.