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НовостиСпорт27 июля 2026 9:50

Под Калининградом чемпион мира по шахматам провел сеанс единовременной игры с желающими

В регионе побывал Сергей Карякин
Александр КАТЕРУША
Фото минсельхоза региона.

Фото минсельхоза региона.

Гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин побывал в Гвардейском районе на территории местного декоративного питомника, где провел сеанс единовременной игры с калининградцами. О спортивной акции сообщает минсельхоза региона.

Специально для мероприятия была создана Аллея шахмат под открытым небом. Участвовали в игре более 100 членов Федерации шахмат самых разных возрастов. Турнир посвятили 80-летия образования Калининградской области.

В церемонии приняли участие глава минсельхоза области Артем Иванов и министр спорта Наталья Ищенко, другие гости.