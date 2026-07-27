БФУ им. И. Канта принял больше 54 тысяч заявлений от абитуриентов

В Калининграде БФУ им. И. Канта закончил прием документов от поступающих на программы базового высшего образования бюджетной основы. Как сообщает пресс-служба университета, в этом году в БФУ поступило 54 337 заявлений, что оказалось на 8514 больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что документы подали 12 248 человек, что больше на 1215 по сравнению с прошлым годом.

«Все поступившие на 1 курс в БФУ им. И. Канта получают место в новейшем ультрасовременном общежитии нового кампуса», - отметили в университете.