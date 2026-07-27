Дом семьи на улице Леонова откроют после ремонта в сентябре

. Фото: администрация Калининграда.

Муниципальный Дом семьи, расположенный на улице Леонова, 4 в Калининграде, планируют открыть для посетителей в сентябре. Сейчас там завершается ремонт. Об этом в «ВК» написала глава городской администрации Елена Дятлова.

«Сегодня в большинстве его помещений завершена «косметика», а на улице рабочие занимаются благоустройством территории», - прокомментировала сити-менеджер.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 24 млн рублей – стоимость самого ремонта, еще примерно столько же власти направили на благоустройство территории. 2,6 млн рублей ушло на обновление материально-технической базы и около 8 млн рублей на поддержку проводимых мероприятий, все они будут бесплатны для калининградцев.

Все программы, проходящие внутри Дома семьи, направлены на укрепление семейных ценностей, гармоничное развитие человека, помощь и детям, и взрослым.