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НовостиОбщество27 июля 2026 11:10

Заведено уголовное дело после смертельного ДТП на дороге в Гвардейском районе

Фигурантом стал 22-летний парень
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области.

22-летний житель поселка Семеново стал фигурантом уголовного дела после ДТП с погибшим пассажиром, которое произошло 26 июля в 18:22 на трассе Зеленополье-Семеново-Каштаново. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Парень за рулем «Фольксвагена» выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и врезался в дерево. 38-летняя пассажирка скончалась на месте. Водитель и два пассажира получили травмы и были госпитализированы.

Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.