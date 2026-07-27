Заведено уголовное дело после смертельного ДТП на дороге в Гвардейском районе

. Фото: УГИБДД Калининградской области.

22-летний житель поселка Семеново стал фигурантом уголовного дела после ДТП с погибшим пассажиром, которое произошло 26 июля в 18:22 на трассе Зеленополье-Семеново-Каштаново. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Парень за рулем «Фольксвагена» выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и врезался в дерево. 38-летняя пассажирка скончалась на месте. Водитель и два пассажира получили травмы и были госпитализированы.

Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.