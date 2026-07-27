Школа Зеленоградска получит 1,76 млн рублей на изучение связи между Сталинградской битвой и штурмом Кёнигсберга

Средняя общеобразовательная школа Зеленоградска получит грант в размере 1,76 млн рублей от общества «Знание». Образовательное учреждение представило проект, который победил в конкурсе инициатив родительских сообществ.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь о проекте «Рубежи Славы – наследие Победы»: дети и родители займутся изучением связи между Сталинградской битвой и штурмом Кёнигсберга.

Предполагается, что семьи соберут материалы для «Книги памяти», посмотрят и обсудят фильмы о Сталинграде, примут участие в акции «Письмо неизвестному солдату», конкурсе фотографий военных мемориалов.

Известно, что часть команды отправится в Волгоград, чтобы посетить Мамаев курган, музей-панораму «Сталинградская битва» и прочие памятные места.

Участники проекта должны в итоге создать интерактивную передвижную экспозицию, полезную для образования школьников.