В Калининградской области впервые создадут штаб цифровых волонтеров

В Калининградской области впервые создадут региональный штаб цифровых волонтеров. На это гимназия № 32 получит 1,5 млн рублей. О том, что гимназия с проектом «Безопасная информационная среда детства как основной показатель качества образования» победила в конкурсе общества «Знание», сообщает пресс-служба регионального правительства.

В планах организовать штаба волонтеров, который объединит школьников, родителей и педагогов из образовательных организаций области. В нем будут проводить занятия и семинары по цифровой грамотности и кибербезопасности, семейные конкурсы, просветительские лекции, консультации для родителей и встречи со специалистами.

«Участники научатся защищать персональные данные, распознавать интернет-мошенничество и противоправный контент, ответственно использовать цифровые технологии и передавать эти знания другим», - говорится в сообщении.

Также запланирован фестиваль и слет цифровых волонтеров.