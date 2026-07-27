Ушла из жизни начальник отдела контроля расписания занятий БФУ

Фото: БФУ им. И. Канта.

Ушла из жизни начальник отдела контроля расписания занятий и аудиторного фонда Департамента организации образовательной деятельности БФУ им. И. Канта Алена Бунькова. Об утрате сообщает пресс-служба университета.

Алену Николаевну запомнили как ответственную, принципиальную и добросовестную работницу, которая всегда стремилась выполнять любую работу на высоком уровне.

А еще – как человека удивительной душевной щедрости и большого таланта.

«Ее творческая натура находила выход в пении в хоре, рукоделии, любви к чтению. Алена Николаевна всегда была душой компании, заряжала всех вокруг своей искренней радостью и жизненной энергией», - рассказали в университете.