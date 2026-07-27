Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 13:31

В Янтарном капитально ремонтируют исторический дом на улице Советской

Сейчас рабочие очищают кирпичную кладку
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области..

Капитального ремонта дождался дом №43 на улице Советской в Янтарном. Крышу сделали, сейчас занимаются фасадом, сообщает Фонд капремонта Калининградской области.

«Очищаем историческую кирпичную кладку, в местах разрушений бережно докомпануем ее. Восстанавливаем штукатурные ниши, а затем приступим к ремонту мезонинов, которые украсим декоративным фахверком – имитацией каркасной системы деревянных балок», - говорится в сообщении.

Окна украсят зелеными ставнями, под окнами разместят цветочницы.

Отмечается, что ремонтируемый дом относится к числу зданий, формирующих узнаваемый архитектурный облик городка: открытая кирпичная кладка, черепичная крыша и бутовый камень в цоколе.