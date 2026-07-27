. Фото: правительство Калининградской области.

Сотрудники калининградских МФЦ отмечают профессиональный праздник – отмечает его с 2010 года.

Работников МФЦ сегодня поздравила заместитель председателя правительства, министр экономического развития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Калининградской области сеть многофункциональных центров объединяет 29 офисов, в команде около 600 специалистов, которые ежегодно обрабатывают более миллиона обращений.

Региональные отделения МФЦ считаются одними из лучших в России. Также Калининградская область – одна из первых в стране, где начал тестироваться сервис «одного окна» и система межведомственного электронного документооборота.