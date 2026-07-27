Глава минздрава посетил Центральную городскую клиническую больницу Калининграда

Фото: минздрав региона.

Глава минздрава Калининградской области Сергей Дмитриев посетил Центральную городскую клиническую больницу Калининграда, где встретился с руководством, ознакомился с работой учреждения, оценил организацию медицинской помощи пациентам. О визите сообщает областной минздрав.

Особое внимание уделено было вопросам оснащения больницы современным оборудованием, обеспеченности медикаментами и расходными материалами.

Как сказал Сергей Дмитриев, по итогам визита будут подготовлены поручения профильным подразделениям министерства, а также сформирован план мероприятий по развитию больницы.

Напомним, запланирован поэтапный ремонт стационара. В этом году – ремонт крыши стационара. До 10 августа завершат подготовку проектно сметной документации. Параллельно отремонтируют коридоры поликлиники.