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НовостиОбщество27 июля 2026 13:50

Глава минздрава посетил Центральную городскую клиническую больницу Калининграда

Сергей Дмитриев пообщался с медиками и дал поручения
Александр КАТЕРУША
Фото: минздрав региона.

Фото: минздрав региона.

Глава минздрава Калининградской области Сергей Дмитриев посетил Центральную городскую клиническую больницу Калининграда, где встретился с руководством, ознакомился с работой учреждения, оценил организацию медицинской помощи пациентам. О визите сообщает областной минздрав.

Особое внимание уделено было вопросам оснащения больницы современным оборудованием, обеспеченности медикаментами и расходными материалами.

Как сказал Сергей Дмитриев, по итогам визита будут подготовлены поручения профильным подразделениям министерства, а также сформирован план мероприятий по развитию больницы.

Напомним, запланирован поэтапный ремонт стационара. В этом году – ремонт крыши стационара. До 10 августа завершат подготовку проектно сметной документации. Параллельно отремонтируют коридоры поликлиники.