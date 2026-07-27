Школа Немана получит 2 млн рублей на развитие собственного музея

Грант в размере 2 млн рублей получит школа №1 Немана, ее проект «Культурный код школы: инновации и преемственность» победил в конкурсе общества «Знание». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Школьный музей планируют превратить в современное интерактивное пространство не только для учеников, но и родителей, педагогов и выпускников. Участники соберут и оцифруют фотографии, документы, личные вещи, соберут воспоминания.

Задача – создать цифровой архив, тематические экспозиции, виртуальную экскурсию и материалы с QR-кодами.

Экспертами и героями станут родители и выпускники разных лет. Экскурсии будут водить сами школьники. В музее можно будет проводите встречи и лекции.

Отметим, в России 392 проекта родительских сообществ из 66 регионов получат грантовую поддержку на общую сумму 400,5 млн рублей. Впервые в их числе – три проекта из Калининградской области. Сумма гранта составила 5,26 млн рублей.