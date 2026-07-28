Калининградцы назвали главное условия счастья на работе

Для большинства (57%) жителей Калининградской области ключевым фактором ощущения счастья на работе стал высокий уровень зарплаты. Об этом говорят аналитики сервиса hh.ru со ссылкой на результат недавнего исследования.

На втором месте в списке условий для счастья стоит адекватность руководства, следом идет поддержка коллег и лишь потом гибкий график или возможность работать из дома.

Высокий процент счастливых сотрудников фиксируют, например, в специальностях «повар, пекарь, кондитер», а также в сфере автомобильного бизнеса и безопасности. А вот самые низкие показатели счастья – в сфере «Продажи, обслуживание клиентов»,

Всего анализировали 11 разных профессий, а также 22 профессиональные области — от продаж, производства и IT до медицины, образования и строительства. Интересно, что средняя оценка уровня счастья на российском рынке труда составила всего 4 из 10 баллов.