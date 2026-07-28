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НовостиОбщество28 июля 2026 8:13

Калининградца с двумя дыньками не пустили через границу

Вес товара превысил допустимый на 4 кг
Александр КАТЕРУША

Калининградца с двумя дынями не пустили через границу с Литвой – ввоз бахчевых был запрещен сотрудником

регионального управления Россельхознадзора. Как сообщает пресс-служба ведомства, дыни весили 9 кг.

Более того, отсутствовал фитосанитарный сертификат на дыни. Их пришлось вернуть в Литву.

Россельхознадзор напоминает, что без фитосанитарного сертификата разрешается ввоз на территорию РФ подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом не более 5 килограммов, а также дынь, арбузов и тыкв в количестве не более 1 штуки.