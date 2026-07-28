В больницу Черняховска прибыл врач из Улан Удэ

Фото: минздрав региона.

Врач инфекционист Егор Наконечников, который приехал в регион из Улан Удэ, начал работу в Черняховской ЦРБ. О новом специалисте в штате сообщает региональный минздрав.

«Специальность «Инфекционные болезни» относится к числу дефицитных, и появление на востоке области квалифицированного доктора – большой плюс для здравоохранения региона», - говорится в сообщении минздрава.

Егор Наконечников в 2023 году окончил Читинскую государственную медакадемию по специальности «Педиатрия», в 2025 году завершил ординатуру по направлению «Инфекционные болезни».

В обязанности врача инфекциониста входит диагностика, лечение и профилактика заболеваний, вызываемых патогенными микроорганизмами.

На базе инфекционного отделения Черняховской ЦРБ помощь получают пациенты с состояниями легкой и средней степени тяжести – госпитализация проводится по различным показаниям.